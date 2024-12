Baby, Streit und «DSDS»: Das turbulente Jahr von Pietro Lombardi

Freud und Leid liegen oft nah beieinander. Das erfuhr 2024 auch Pietro Lombardi (32). Denn nur kurz nach der Geburt seines dritten Kindes im August schien er privat und beruflich vor einem Scherbenhaufen zu stehen. In der Nacht zum 7. Oktober rückte die Polizei wegen eines heftigen Streits mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (wird am 15. Dezember 29) an, sie kam mit ihrem Baby daraufhin in eine Klinik. Lombardis Zukunft als «DSDS»–Juror stand nach dem Skandal auf der Kippe. Er werde in der nächsten Staffel durch Rapper Bushido (46) ersetzt, meldete «Bild». Doch der 32–Jährige will sich davon nicht unterkriegen lassen. Mit seiner Partnerin versöhnte er sich wieder und zeigt sich mit ihr seitdem vertrauter denn je. Und auch beruflich soll es mit «Grossem» weitergehen.