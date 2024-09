Babybauchfotos von Ehefrau Sara: Ilkay Gündogan wird wieder Vater

Im Rahmen der heimischen Europameisterschaft plauderte Ilkay Gündogan im Interview mit der «Bild am Sonntag» über den Spagat zwischen dem Leben als Familienvater und als Fussballspieler: «Das ist nicht so einfach. [...] Der Kleine soll auch nicht jede Woche im Flieger sitzen müssen oder in Hotels übernachten. Zum Glück gibt es heutzutage Sachen wie Facetime – das ersetzt natürlich die persönliche Nähe nicht ansatzweise, aber trotzdem kann ich so jeden Tag mit meiner Frau sprechen und auch den Kleinen sehen.»