«Bachelor in Paradise»: Dating-Format kehrt mit neuer Staffel zurück

Finden Paare bei «Bachelor in Paradise» das grosse Glück?

In der Vergangenheit gab es durchaus Liebeserfolge, wenn auch meist nur vorübergehend: So lernten sich unter anderem Serkan (32) und Samira Yavuz (31), damals noch Klampfl, in der Show kennen, heirateten später und bekamen zwei Kinder. Auch Marco Cerullo (36) und seine spätere Verlobte Christina Grass (37) sowie Tamara «Tami» Nehrbass und Steffen Vogeno wurden ein Paar. Inzwischen sind jedoch alle wieder getrennt – mit einer Ausnahme.