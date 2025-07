Backstreet Boys in Las Vegas: Oliver Pocher bei Auftakt-Show im Sphere

Oliver Pocher feiert die Backstreet Boys

«Ich bin wirklich sehr, sehr lustig überrascht worden», verkündete Pocher in seiner Instagram–Story. Nach der Show postete der Comedian ein Gruppenfoto von sich und der Band. Auch Sänger Pietro Lombardi (33) posiert mit der Boyband. Dazu veröffentlichte Pocher noch einige Clips von der Show im gigantischen Sphere. Er hatte bei Songs wie «I Want it That Way», «Larger Than Life» und «Everybody» mitgefilmt – und teilweise auch lautstark in sein Handy mitgesungen. Lombardi hatte zu der Las–Vegas–Reise öffentlich nichts gepostet.