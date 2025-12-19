Backstreet Boys überraschen im Fortuna-Düsseldorf-Trikot

Der Verein und die Bundesliga kommentieren mit

Unter den zahlreichen Kommentaren und Likes unter dem Bild bekundet auch der Verein selbst seine Freude über den hohen Popstars–Besuch. Fortuna Düsseldorf platziert drei Smileys mit Herzaugen unter dem Bild und schreibt: «Ihr seht grossartig aus, Jungs. Wir freuen uns darauf, euch hier zu haben!». Der offizielle Account der Bundesliga kommentiert: «Sieht gut aus! Es wird super, euch in Düsseldorf rocken zu sehen». Die Stadt Düsseldorf kommentiert mit einem roten und einem weissen Herz.