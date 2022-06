Bademode: Das sind die Trends im Sommer 2022

Cut-outs

Ob an Oberteilen, Kleidern oder Jeans - an Cut-outs führt diese Saison kein Weg vorbei. Kein Wunder also, dass auch Badeanzüge mit Aussparungen am Dekolleté, der Taille oder dem Bauch auftrumpfen. Die Neuinterpretation des Klassikers passt all jenen, die den Einteiler bevorzugen, trotzdem aber Haut zeigen möchten. Sängerin Dua Lipa (26) macht es auf Instagram vor. Sie trägt ein sexy Modell in Türkis mit Aussparungen am Bauch.