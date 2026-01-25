Badesalz-Star Gerd Knebel ist mit 72 Jahren gestorben

«Er ist nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung von Nachtsheim und Knebels Familie. «Er hat noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren und uns selbst in unserer Trauer zum Lachen gebracht», ergänzten die Angehörigen. «Er ist und bleibt ein grosser Verlust für uns, und unsere Herzen sind unfassbar schwer.»