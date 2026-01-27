BAFTA-Nominierungen: DiCaprios «One Battle After Another» dominiert

Die British Academy hat ihre Nominierungen für die diesjährigen BAFTA Awards bekanntgegeben – und ein Film setzt sich deutlich an die Spitze: «One Battle After Another» (2025) mit Leonardo DiCaprio (51) in der Hauptrolle erhielt satte 14 Nominierungen. Das Drama von Regisseur Paul Thomas Anderson (55) erzählt die Geschichte eines ehemaligen Revolutionärs, der durch die Entführung seiner Tochter in sein altes Leben zurückgezwungen wird.