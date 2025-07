Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat geheiratet

Dass Nachwuchs ein Thema sei, hatte Kristina Vogel nach ihrer Verlobung auf einer Kreuzfahrt bereits im vergangenen Jahr in einem «Bunte»–Interview offenbart: «Aber ich möchte uns da nicht unter Druck setzen. Bisher war es so: Ich musste mich im Rollstuhl erst mal selbst kennenlernen. Sprich: Wie funktioniere ich, wie mein Alltag und wie kann ich Verantwortung für so ein kleines Wesen übernehmen? Ich kann ja nicht einfach ein Kind in mein ohnehin turbulentes Leben packen, ohne zu wissen, ob ich ihm gerecht werden kann. Doch so langsam mache ich mich mir meine Gedanken», sagte Vogel.