Balaclava sind plötzlich überall: Endlich ein warmer Winter-Trend

Unendliche Möglichkeiten: Süss oder gefährlich?

Die Auswahl ist für Balaclava–Einsteiger somit gross. Wer es lässig mag, greift auf die weit geschnittenen Balaclavas in unauffälligen Farben wie Weiss, Grau oder Schwarz zurück, die wie eine Kapuze mit integriertem Schal fallen. Wer genug Mode–Mut hat, sollte darauf achten, dass die Balaclava am Gesicht so eng wie möglich sitzt und sich an poppigen Farben wie Rosa oder Grün orientieren. Wer seine Mitmenschen zum Lächeln bringen will, zieht sich eine Balaclava mit Ohren oder Hörnchen über den Kopf. Wer anonym bleiben will, greift auf die Exemplare zurück, bei denen lediglich die Augen– und Mundpartie zu sehen ist. Und wer selbst kreativ werden will, kann sich seine eigene Balaclava stricken, Anleitungen und Inspiration gibt es im Internet zuhauf.