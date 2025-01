Bald endet der Support für Windows 10: Was das für Nutzer bedeutet

IT–Sicherheitsexperte Philipp Plum vom Softwareunternehmen ESET mahnt mögliche Gefahren bei der weiteren Nutzung von Windows 10 an. Ohne regelmässige Sicherheitsupdates bleiben neu entdeckte Schwachstellen ungeschützt. «Wird eine Sicherheitslücke in Windows 10 nach dem Stichtag bekannt, bleibt sie bestehen. Hacker haben dann genügend Zeit, sie auszunutzen», erklärt Plum. Im schlimmsten Fall könnten sensible Nutzerdaten wie Finanzinformationen, Passwörter oder wichtige Dokumente in die Hände von Cyberkriminellen gelangen.