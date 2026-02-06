«Baldur's Gate»: HBO-Serie von «The Last of Us»-Macher kommt

Craig Mazin brachte gemeinsam mit Spiele–Entwickler Neil Druckmann (47) ab dem Jahr 2023 die postapokalyptische Welt von «The Last of Us» zu HBO – und landete damit einen der grössten Serienhits der vergangenen Jahre. Auch die Emmy–prämierte Miniserie «Chernobyl» stammt von ihm. «Baldur‹s Gate 3» hat der Serienmacher nach eigener Aussage im sogenannten Honor Mode durchgespielt, der anspruchsvollsten Schwierigkeitsstufe des Spiels. Seit 15 Jahren sitzt er ausserdem jede Woche als Dungeon Master am Tisch und leitet Runden des Rollenspiel–Klassikers «Dungeons & Dragons», der Grundlage für die «Baldur›s Gate»–Videospielserie.