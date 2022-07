Ballermann-Sänger Alex Zapata ist gestorben

Der Ballermann-Sänger Alex Zapata (1970-2022) ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Das wird aus einem neuen Post auf seinem Instagram-Account deutlich. In dem Video nehmen Freunde und Familie am Strand Abschied von dem Singer-Songwriter. Seine Frau erklärt in dem Clip, dass Zapata «mitten aus dem Leben» gerissen geworden und «die ganzen Wochen an Maschinen gehangen» sei. Am Ende sei er «friedlich eingeschlafen und es ging auch wirklich schnell». Zuletzt habe Zapata unter anderem zu ihr gesagt: «Wenn ich heute sterbe, sterbe ich als glücklichster Mensch.»