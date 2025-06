Ballern, Boyle und Bleifuss: Die Kinotipps im Juni

Die Monate wurden ausgelassen, nach «28 Days» und «28 Weeks» ist es nun «28 Years Later». Ganz so lange ist das Original von Danny Boyle zwar nicht her, hat aber auch schon rund 23 Jahre auf dem Buckel. Seither hat sich in der Welt der Zombies und Zombie–ähnlichen Kreaturen viel getan, von «The Walking Dead» und den diversen Ablegern hin zu «The Last of Us». Wenn es aber jemand schaffen kann, der zuletzt arg inflationär eingesetzten Horror–Formel neue Aspekte hinzuzufügen, dann Boyle. Schliesslich hat er einst quasi die wieselflinken «Untoten» in «28 Days Later» mehr oder minder erfunden.