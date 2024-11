Bambi 2024: Diese Promi-Damen glänzten in glamourösen Roben

Glamour statt Mama–Look

Model und «GNTM»–Gewinnerin Barbara Meier (38) zeigte sich in einer Traumrobe in Gold mit transparentem Cape, das ebenfalls mit goldenen Glitzerapplikationen verziert war. Dazu kombinierte sie ein Glitzer–Haarband, das zu dem kompletten Look der Robe von Inclover gehört, wie Meier im Gespräch mit spot on news auf dem roten Teppich erzählt. Mit der Marke arbeite sie auch öfter bei den Filmfestspielen in Cannes zusammen, «für den Bambi kann es ja auch ein bisschen internationaler sein», sagte das Model. «In Deutschland gibt es nicht so viele Möglichkeiten, lange Kleider mit Schleppe zu tragen. Der Bambi ist so ein Abend, den man dafür nutzen kann.» Wenn man die ganze Woche in zerrissenen Jeans und angespucktem Oberteil unterwegs ist, «dann ist es für mich als Mama auch mal schön, mich hübsch zu machen», erklärte die zweifache Mutter.