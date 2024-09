Bambi-Verleihung erstmals live bei Prime Video

Die alljährliche Bambi–Verleihung wird in diesem Jahr zum ersten Mal live von einem Streamingdienst übertragen. Prime Video gab bekannt, dass es die Gala am 7. November 2024 aus den Bavaria Filmstudios in München per Livestream zeigen wird. Das Event werde für alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihrer Prime–Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt. Philipp Welte (62), Vorstand der verantwortlichen Hubert Burda Media, erklärte auf der offiziellen Homepage, dass der Bambi mehr junge Menschen über digitale Kanäle als im linearen Fernsehen erreichen würde und mehr als jede andere Preisverleihung: «Bambi überschreitet die Grenzen von Generationen und von Technologien.»