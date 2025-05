Bandscheibenvorfall: «Let's Dance»-Star Malika Dzumaev im Krankenhaus

«Let's Dance»–Profitänzerin Malika Dzumaev (34) liegt im Krankenhaus. Auf Instagram teilt sie ein Bild, das ihre Hand mit Infusionszugang in einem Klinikbett zeigt. Dazu schreibt sie: «Etwas ganz Persönliches... manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel.» Vor einer Woche sei «aus dem Nichts» bei ihr ein «Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule» aufgetreten, «Nervenquetschung, Ausstrahlung in den Arm/ Hand», wie sie weiter erzählt.