Barack Obama enthüllt seine Lieblingssongs des Jahres 2025

Barack Obamas Lieblingsfilme des Jahres

Auch bei den Filmen beweist Obama ein Händchen für Werke, die zum Nachdenken anregen. Angeführt wird die Auswahl von «One Battle After Another», einem Titel, der bereits viel Spannung verspricht. Auf der Liste steht zudem «Hamnet», die mit Spannung erwartete Verfilmung des Bestseller–Romans, sowie «Orwell: 2+2=5», was auf eine politische Auseinandersetzung hindeutet, die thematisch gut in die heutige Zeit passt.