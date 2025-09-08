Barack Obama gewinnt seinen dritten Emmy

Zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren: Barack Obama (64) triumphiert erneut bei den Primetime Creative Emmy Awards. Der ehemalige US–Präsident gewann am Sonntag den renommierten Fernsehpreis als bester Erzähler für die Netflix–Dokureihe «Unsere Ozeane», in der er die Zuschauer als Sprecher durch die Episoden führt.