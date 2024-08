Barack Obamas Playlist für den Sommer 2024

Musikalische Reise durch Genres und Jahrzehnte

Unter den 44 Titeln ist von allem etwas dabei: Auf derzeitige Hits wie «365» von Popstar Charli XCX (32) und «My Best» der Rapperin Saweetie (31) folgen Oldies wie der The Rolling Stones–Song «(I Can't Get No) Satisfaction». In seiner Nachricht wies Obama auf die diverse Auswahl hin. «Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich wollte ein paar Songs vorstellen, die ich in letzter Zeit gehört habe – und es wäre nicht meine Playlist, wenn sie nicht eine vielseitige Mischung enthalten würde», schrieb er.