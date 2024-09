Barbara Becker präsentiert stolz ihr neues Liebesglück

Gerade erst ist Ex–Mann Boris Becker (56) in Portofino den Bund der Ehe mit seiner Lilian (33) eingegangen, da gewährt auch Barbara Becker (57) Einblicke in ihr Liebesglück. Auf ihrem offiziellen Instagram–Account veröffentlichte die Designerin ein eine Reihe von Bildern, die sie gemeinsam mit ihrem Söhnen Noah (30) und Elias (25) zeigen – doch noch ein weiterer besonderer Mann in ihrem Leben ist zu sehen: Bei dem adrett gekleideten Herren mit grauen Haaren, an den sich Barbara Becker auf dem ersten Foto vertraut anlehnt, handelt es sich um den italienischen Unternehmer Marcello Montini (57).