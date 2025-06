Barbra Streisand ist sauer wegen ungerechter Bezahlung

Späte Wiedergutmachung

Streisand schildert die damaligen Verhältnisse in Hollywood: «Es war eine Zeit, als Frauen weniger bezahlt wurde als Männern.» In dem 2004 erschienenen Film spielte sie an der Seite von Dustin Hoffman das Ehepaar Focker, die Eltern von Ben Stillers Charakter Greg. Gemeinsam treffen sie auf die zukünftigen Schwiegereltern, gespielt von Robert De Niro und Blythe Danner.