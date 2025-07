Barbra Streisand: Liebeserklärung an James Brolin zum 27. Hochzeitstag

«Unser Kennenlernen wurde als Blind Date arrangiert, und ich war als ich ins Haus kam so schüchtern, dass ich direkt nach unten ging, um mit den Kindern zu spielen, bis ich mich an den Tisch setzen musste», erinnerte sich Streisand vor rund vier Jahren laut eines Berichts des «People»–Magazins in der «Tonight Show» an ihr erstes Treffen.