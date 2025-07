«Bares für Rares»-Händlerin Esther Ollick verlässt die Show

Parallel zur beruflichen Veränderung hat Ollick auch ihren Standort gewechselt. Sie ist mit ihrer Werkstatt von Velbert–Neviges in ihre Heimat Düsseldorf gezogen. «Hier ist bereits ein neuer Ort entstanden – für Ideen, Begegnung und handwerkliches Schaffen», schreibt sie. Wohin genau ihr Weg sie führen werde, sei noch nicht endgültig entschieden, «und das fühlt sich genau richtig an. Gerade entsteht etwas Neues: im Einklang mit dem, was ich kann und liebe – und offen für das, was kommen darf.»