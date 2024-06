Barkeeper gibt an: «Justin Timberlake hatte nur einen Drink»

Timberlake wurde am 18. Juni 2024 kurz nach Mitternacht in Long Island wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vorübergehend festgenommen, wie das Sag Harbour Police Department bestätigte. Laut seiner eigenen Aussage im polizeilichen Verhör, das in den Medien kursiert, habe Timberlake wörtlich angegeben: «Ich hatte einen Martini und bin meinen Freunden nach Hause gefolgt.» Ein Polizeibeamter auf Streife habe beobachtet, wie Timberlake in seinem Auto ein Stoppschild missachtete. Als er den Promi anhielt, seien ihm zunächst dessen glasige und blutunterlaufenden Augen aufgefallen.