Barry Keoghan: Schauspielstar hat grosse Probleme mit Hass im Netz

«Sollte kein Mensch jemals lesen müssen»

Im Dezember 2024 teilte er auf der Plattform X mit, dass es zu diesem Zeitpunkt so schlimm wurde, dass er sich äussern müsse. Er habe sich gezwungen gesehen, seinen Instagram–Account zu deaktivieren, «weil ich nicht länger zulassen kann, dass dieses Zeug von meiner Familie und meiner Arbeit ablenkt. Die Nachrichten, die ich erhalten habe, sollte kein Mensch jemals lesen müssen.» Er habe «absolute Lügen, Hass, ekelhafte Kommentare über mein Aussehen, meinen Charakter, wie ich als Elternteil bin und alles andere Unmenschliche, das man sich vorstellen kann», gelesen. Sogar seine Mutter werde in die Behauptungen mit reingezogen, seine Grossmutter und sein Sohn würden belästigt.