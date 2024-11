Barry Keoghan verrät: Er trägt in «Saltburn»-Nacktszene keine Prothese

«Ich tanze nicht gerne»

In der besagten Szene tanzt Keoghan zu dem Song «Murder on the Dancefloor» von Sophie Ellis–Bextor (45) durch eine grosse Villa. «Und wenn man diesen Freiraum hat... Wir machen das alle zu Hause. Wir laufen nackt herum, [...] weil wir uns wohlfühlen und das unsere Umgebung ist. Also sagten sie: ‹Vielleicht ist es besser, wenn du nackt bist?›», erinnert sich der Filmstar an die Dreharbeiten zurück. Für Keoghan schien das kein Problem zu sein – dafür bereitete ihm eine andere Sache Kopfzerbrechen. Er habe wegen des Tanzens gezögert, erklärte er: «Ich tanze nicht gerne.»