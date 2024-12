Barry Manilow tritt bis an sein Lebensende in Las Vegas auf

Seltene Ehre für den Mann, der Elvis Presley (1935 – 1977) in Las Vegas übertroffen hat: Der Musiker Barry Manilow (81) wird bis an sein Lebensende eine feste Show im International Theatre des Westgate Resort & Casino in Las Vegas inne haben. Das hat der Sänger am Dienstag (3. Dezember) in einem Statement verkündet. Manilow habe «diese aussergewöhnliche Ehre angenommen» und vervollständige damit seine «geschichtsträchtige Karriere in Las Vegas und auf der ganzen Welt», heisst es in der Presseerklärung.