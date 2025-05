«Basel - Welcome Home»: Das ist die App zum ESC

Der Eurovision Song Contest 2025 kehrt nach fast sieben Jahrzehnten an seinen Ursprungsort zurück: Basel, die Stadt am Dreiländereck, wurde als Gastgeberin der 69. Ausgabe des Wettbewerbs ausgewählt. Mit dem Motto «Welcome Home» wird nicht nur die Rückkehr des ESC in die Schweiz gefeiert, sondern auch die Vielfalt und Offenheit der Stadt betont. Die St. Jakobshalle dient als Hauptveranstaltungsort für die Halbfinals am 13. und 15. Mai sowie das grosse Finale am 17. Mai.