Basketball-EM bei RTL: Dieses Team unterstützt Frank Buschmann

Infos zu Übertragung und Turnierablauf

Die FIBA EuroBasket 2025 findet vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt. RTL überträgt in Kooperation mit der Deutschen Telekom alle Spiele der deutschen Mannschaft. Auch Einzelspiele der K.o.–Runde und das Finale zeigt der Sender. Das deutsche Team muss direkt am ersten Turniertag aufs Feld: Im finnischen Tampere spielen sie gegen Montenegro.