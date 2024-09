Bauchspeicheldrüsenkrebs: Schauspieler Drake Hogestyn ist gestorben

Drake Hogestyn wurde in Fort Wayne, Indiana, geboren und strebte zunächst eine Karriere als professioneller Baseballspieler an. Er unterschrieb sogar bei den New York Yankees und spielte für eines ihrer Farmteams, bis er sich 1977 verletzte. Seine erste grosse Rolle hatte er dann Anfang der 1980er Jahre in der CBS–Serie «Seven Brides for Seven Brothers». In «Zeit der Sehnsucht» trat er 1986 zunächst als mysteriöse Figur namens «The Pawn» auf, bevor er als John Black zum Liebling der Fans wurde. Von 2009 bis 2011 legte er eine kurze Pause ein, bevor er wieder zurückkehrte. Nicht nur der Serie blieb er viele Jahre verbunden: Mit seiner Jugendliebe Victoria Post war er seit 1986 verheiratet. Sie bekamen vier Kinder und haben sieben Enkelkinder.