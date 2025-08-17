«Bauer sucht Frau International»: Die neuen Landwirte für 2026

Diese Landwirte suchen in der achten Staffel ihr Liebesglück

Mitten im schwedischen Südlappland hat sich Florian (40) den Traum vom Leben auf dem Land erfüllt. Auf seinem Hof hält er Schafe, Ziegen und Hühner, daneben baut er Gemüse an. Seit vier Jahren ist der Naturfreund alleinstehend – das soll sich ändern. Die passende Frau sollte Freude an einem ruhigen, naturnahen Leben haben, aber auch bereit sein, die idyllische Landschaft Schwedens mit ihm zu entdecken. In seiner Freizeit backt Florian Brot, schaut emotionale Serien, geht wandern oder schwimmen und geniesst es, im Wald zur Ruhe zu kommen.