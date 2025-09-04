«Bauer sucht Frau»-Moderatorin Inka Bause muss Tournee absagen

Inka Bause vermutet speziellen Grund für schleppenden Ticketverkauf

Auch eine Vermutung, was zu den schleppenden Ticketverkäufen geführt haben könnte, äussert Bause in ihrem Video. «Die Situation ist jetzt auch eine spezielle weltweit und auch vor allem im Osten Deutschlands, wo ich toure. Da hat mich auch so manches Statement von mir glaube ich ein paar Tickets gekostet. Das ist nachgewiesen. Es sind auch ein paar Tickets zurückgekommen nach meinen Statements. Aber, ich würde es immer wieder tun», erklärt sie.