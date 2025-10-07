«Bauer sucht Frau» startet im November in die neue Staffel

Inka Bause: «Wir sind echt, wir sind kein Fake»

Moderatorin Inka Bause begleitet das Format von Beginn an seit 2005 und ist stolz auf die Erfolgsbilanz: Über 40 Hochzeiten, fast 50 Babys und mehr als 200 teilnehmende Bauern sprechen für sich. «Das ist für mich eben der Beweis: Wir sind echt, wir sind kein Fake», betont sie vor den neuen Folgen. Die Bauern seien heute viel selbstbewusster geworden: «Es ist fast eine Auszeichnung, bei uns dabei sein zu können.» Für diese Staffel wünscht sie sich «Unterhaltung, eine schöne Zeit, bestenfalls die grosse Liebe für meine Bauern und Bäuerinnen».