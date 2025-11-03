«Bauer sucht Frau» und mehr: Der Herbst im Dating- und Reality-TV

«Die Abrechnung»

Ab Donnerstag, 6. November, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn geht eine neue Reality–Sendung an den Start: Acht Promi–Duos, die sich nicht ausstehen können, werden in «Die Abrechnung – der Promi–Showdown» in einem abgeschiedenen Haus zusammengesperrt. Der Clou dabei: Die Kandidaten erfahren erst beim Einzug, mit wem sie es zu tun bekommen. Die Promi–Paare stehen vor der Wahl: Entweder sie begraben das Kriegsbeil und arbeiten zusammen oder sie gehen gemeinsam unter. Ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro soll zusätzlich motivieren.