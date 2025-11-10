«Bauer sucht Frau»: Versöhnliches Ende für sitzengelassene Bäuerin

Johann lässt Carola am Bahnsteig warten. Er hat vergeblich auf die Unpünktlichkeit der Bahn spekuliert und kommt zu spät. Es hat schliesslich etwas gedauert, ein Sofa auf die Schaufel eines Treckers zu hieven. Darauf fährt Carola, die ihrem Bauer die Verzögerung nicht übel nimmt, zum Hof. Dort kommt ein weiteres Nutzfahrzeug zum Einsatz. «MacGyver»–Fan Johann lässt seinen Sohn Carolas Koffer mit einem Bagger auf den Balkon heben. Anschliessend zeigt er seiner Hofdame das Haus und überträgt ihr eine besondere Aufgabe – sie soll die seit dem Tod seiner Frau unveränderte, «altbackene» Einrichtung modernisieren.