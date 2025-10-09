Bayerischer Sportpreis: Markus Söder ehrt Karl-Heinz Rummenigge

Eine Fussball–Ikone wird geehrt: Karl–Heinz Rummenigge (70) bekommt im Rahmen des Bayerischen Sportpreises 2025 den Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten verliehen. Die Bayerische Staatskanzlei gab den Preisträger für die besondere Auszeichnung am Donnerstag bekannt.
«Der Stern des Südens strahlt! Karl–Heinz Rummenigge ist auf und neben dem Platz eine aussergewöhnliche Persönlichkeit», begründet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58). Rummenigge habe den FC Bayern München als Stürmer «zu neuer Grösse geführt» und die Nationalmannschaft ebenfalls geprägt. «Das hat Strahlkraft für ganz Bayern und weit darüber hinaus. Karl–Heinz Rummenigge ist zwar gebürtiger Westfale, aber er hat definitiv das Bayern–Gen. Er ist ein grossartiger Botschafter Bayerns in der Welt», heisst es weiter.
Eine Karriere zwischen Toren und Titeln
Rummenigges sportliche Verdienste sind beeindruckend: In seiner Zeit beim FC Bayern zwischen 1974 und 1984 bestritt er über 300 Bundesliga–Spiele für den Verein und erzielte dabei 162 Tore. Jeweils zweimal wurde er Deutscher Meister, DFB–Pokal– sowie Europapokal–Sieger.
Ministerpräsident Söder erinnert an einen ganz besonderen Moment: «Unvergessen ist, wie er trotz Verletzung im WM–Halbfinale 1982 gegen Frankreich die Aufholjagd einleitete. Dieser Wille und dieser Kampfgeist beeindrucken bis heute.» Als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft führte Rummenigge Deutschland 1980 zum Europameistertitel und stand bei den Weltmeisterschaften 1982 und 1986 im Finale.
Nach seiner aktiven Zeit begann seine Laufbahn als Funktionär. Von 1991 bis 2002 war er Vizepräsident des FC Bayern, von 2002 bis 2021 prägte er als Vorstandsvorsitzender die Geschicke des Vereins. «Auf Vereinsebene hat er danach den FC Bayern im Dreigestirn mit Franz Beckenbauer und Uli Hoeness zur Weltmarke geformt. Er steht für Internationalität, Vernetzung, Souveränität und Weitsicht», würdigt Söder dieses Engagement. Auch heute hat er weitreichenden Einfluss auf den Rekordmeister.
Ehrung am Samstagabend
Die Verleihung des Bayerischen Sportpreises 2025 findet am Samstag, 11. Oktober 2025, ab 19:00 Uhr in München statt. Das BR Fernsehen überträgt die Veranstaltung am Sonntag, 12. Oktober, ab 22:30 Uhr. Neben Rummenigge werden in weiteren Kategorien herausragende bayerische Sportpersönlichkeiten und Initiativen ausgezeichnet, darunter die Biathletin Franziska Preuss (31).