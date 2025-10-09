Bayerischer Sportpreis: Markus Söder ehrt Karl-Heinz Rummenigge

Nach seiner aktiven Zeit begann seine Laufbahn als Funktionär. Von 1991 bis 2002 war er Vizepräsident des FC Bayern, von 2002 bis 2021 prägte er als Vorstandsvorsitzender die Geschicke des Vereins. «Auf Vereinsebene hat er danach den FC Bayern im Dreigestirn mit Franz Beckenbauer und Uli Hoeness zur Weltmarke geformt. Er steht für Internationalität, Vernetzung, Souveränität und Weitsicht», würdigt Söder dieses Engagement. Auch heute hat er weitreichenden Einfluss auf den Rekordmeister.