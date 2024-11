«Baywatch»-Star Nicole Eggert gibt unter Tränen ein Gesundheitsupdate

Geschockt von echten Tattoos im Krankenhaus

In einem emotionalen Video, das sie auf Instagram teilte, begann die 52–Jährige zu weinen, als sie erklärte, was bei ihrem jüngsten Krankenhaustermin passiert war. «Okay, ich komme gerade aus meinem CT–Scan – Mapping, wie sie es nennen – für meine Strahlenbehandlung und als sie sagten, sie würden mich tätowieren... war mir nicht klar, dass es tatsächliche, echte Tattoos waren, also wurde ich tätowiert», erklärte sie in dem Clip, den sie in ihrem Auto aufgenommen hat. Sie habe nun drei Punkte auf ihrem Nacken. «Es sind nur Punkte, aber Junge, jeder Schritt dieses Prozesses wird dich das nie vergessen lassen. Es wird einfach immer eine ständige Erinnerung geben.»