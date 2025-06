Beatles-Söhne veröffentlichen gemeinsamen Song

Zak Starkey formierte die Supergroup Mantra of the Cosmos 2023. Neben dem Beatles–Sohn sind der ehemalige Oasis–Bassist Andy Bell (54) sowie Shaun Ryder (62) und Mark Berry (61) von den Happy Mondays an Bord. Shaun Ryder singt auf «Rip Off» neben Sean Lennon und James McCartney.