Beckenbauer: «Ich versuche, euch noch eine Weile erhalten zu bleiben»

Grund zu feiern

Mit seiner «Franz-Beckenbauer-Stiftung», die Menschen mit Behinderungen und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind, hilft, feiert er gerade 40-jähriges Jubiläum. In diesen Zeitraum «konnten insgesamt 30 Millionen Euro an Spenden gesammelt werden, davon sind an die zehn Millionen im Stiftungskapital. Und knapp 20 Millionen Euro sind direkt an hilfsbedürftige Menschen geflossen», sagte er «Bunte» dazu.