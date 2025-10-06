Beendet Taylor Swift bald ihre Musikkarriere? Das sagt sie dazu

Taylor Swift (35) war im Rahmen der Promo–Tour für ihr neues Album «The Life of a Showgirl» bei «BBC Radio 2» zu Gast. Im Gespräch mit Scott Mills (51) weist sie Spekulationen zurück, dass sie ihre Musikkarriere beenden könnte, sobald sie ihrem Verlobten Travis Kelce (36) das Jawort gegeben hat.
Swift zeigt sich überrascht, als Mills meint: «Taylor, sag jetzt nicht, dass das dein letztes Album ist.» Ihre eindeutige Antwort: «Was? Nein.» Mills greift damit Gerüchte auf, die zuletzt bei manchen Fans kursierten, wonach die Sängerin nach der anstehenden Hochzeit mit American–Football–Star Kelce Kinder bekommen und mit der Musik aufhören könnte. Daraufhin erklärt sie, dass dies eine «schockierend beleidigende Bemerkung» sei und fügt hinzu: «Das ist nicht der Grund, warum Menschen heiraten. Damit sie ihren Job kündigen können...»
Taylor Swift schweigt zu Hochzeitsdetails
«Ich glaube die Fans hatten einfach nur Panik», erläutert Mills. Das kenne die Sängerin aber nur zu gut, wie sie andeutet: «Oh, ich weiss, dass sie es manchmal lieben, in Panik zu geraten.» Über ihren Partner schwärmt Swift daraufhin, dass sie ihn liebe, weil er wiederum ihre Arbeit liebe und wisse, wie sehr die Musik sie erfülle. «Das Coolste an Travis» sei ihr zufolge, dass er «so leidenschaftlich» bei dem sei, was er tue, dass ihre Leidenschaft für ihre Musik und Kunst die beiden verbinde: «Es gibt keinen Moment, in dem er sagen würde: ‹Ich bin wirklich verärgert, dass du immer noch Musik machst.›»
Swift erzählt ausserdem, wie sehr sie sich darauf freue, ihren Verlobten zu heiraten. Details zur Hochzeit verrät sie aber nicht – vielleicht auch, weil noch nichts geplant ist. Derzeit konzentriere sie sich auf das neue Album und danach wolle sie über andere Dinge nachdenken.