Bei Besuch in Japan: Herzogin Sophie strahlt im Polkadot-Kleid

Begegnungen an einem heiligen Ort

Sophie und Edward hatten bereits zuvor Termine in Japan wahrgenommen. «Der Herzog und die Herzogin von Edinburgh haben Koyasan besucht, eine Tempelstadt, die zu den spirituell bedeutendsten Orten Japans zählt», hiess es am Sonntag und damit am dritten Tag ihres Besuchs bei Instagram. In dem Posting des «The Royal Family»–Accounts wurde weiter erklärt: «Während ihres Besuchs wurden Ihre Königlichen Hoheiten von Kindern aus Koyasan durch die heiligen Stätten geführt, die im Rahmen eines innovativen Programms des British Council Englisch lernen, das dieser historischen Stadt dabei hilft, internationale Besucher willkommen zu heissen und gleichzeitig ihre Traditionen zu bewahren. Seit über 1.200 Jahren blüht Koyasan als aktiver Klosterort, der als Zentrum des Shingon–Buddhismus in Japan dient.»