Bei Charles und Co.: Harriet Sperling unterzieht sich «Balmoral-Test»

Für Harriet Sperling wird es Ernst: Die 45–jährige Krankenschwester und Verlobte von Peter Phillips (47), Sohn von Prinzessin Anne (76) und ältestes Enkelkind von Queen Elizabeth II. (1926–2022), steht inmitten ihrer grossen Bewährungsprobe als künftiges Mitglied der königlichen Familie. Beim traditionsreichen «Balmoral–Test» im schottischen Hochland muss sie aktuell beweisen, dass sie in die Reihen der Royals passt. Mit vor Ort sind neben König Charles III. (76) sowie Prinz William (43) auch Königin Camilla (78) und Prinzessin Kate (43), die den Newcomer gemeinsam unter die Lupe nehmen.