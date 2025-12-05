Bei der «1Live Krone»: Ikkimel räumt «hinten ohne» doppelt ab

Zartmann ebenso grosser Gewinner – Ski Aggu mit Rekord

Mit Auszeichnungen in gleich zwei wichtigen Kategorien darf sich auch Sänger Zartmann als grosser Gewinner fühlen. «Ab jetzt spätestens fühlt es sich an wie ein Traum», sagte er noch kopfschüttelnd ob seines eigenen Erfolges, als er bereits die zweite Krone in den Händen hielt. Er räumte nicht nur als «Bester Künstler» ab, sein Song «Tau mich auf» wurde auch zum besten Song des Jahres gewählt. Als «Beste Künstlerin» triumphierte Nina Chuba (27) – bereits die vierte Krone ihrer Laufbahn.