Bei England-Besuch: Stalkerin kam Prinz Harry zweimal ganz nah

Zwei Tage später tauchte die Frau erneut auf – diesmal bei Harrys Besuch des Centre for Blast Injury Studies in West London. Berichten zufolge hätte ein Mitarbeiter Harrys die Frau erkannt und ihr den Weg versperrt, um sicherzustellen, dass sie Prinz Harry nicht näher kommen kann. Bei dem Mitarbeiter habe es sich jedoch nicht um eine im Sicherheitsdienst tätige Person gehandelt. Polizei sei bei der Veranstaltung nicht anwesend gewesen.