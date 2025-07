Bei Gala: Jogi Löw zeigt sich wieder mit seiner Ex Daniela

Persönliche Einblicke des Ex–Bundestrainers

Das Ende der Ehe der Löws nach über drei gemeinsamen Jahrzehnten kam damals überraschend für die Öffentlichkeit. Die Trennung erfolgte allerdings im Guten und bis heute sind die beiden nicht geschieden. «Es gab keinen Auslöser dafür. In letzter Zeit hatten wir das Gefühl, dass wir uns ein bisschen mehr Raum und Zeit geben müssen, um ein paar Dinge zu überdenken. Wir stehen uns weiterhin sehr nah», erklärte Löw 2016 in einem Interview mit der «Welt am Sonntag».