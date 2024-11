Bei Kundgebung: Cardi B schwärmt von Kamala Harris

Wie Cardi B verriet, habe sie vor der Kandidatur der Demokratin keine Stimme in der Wahl abgeben wollen. Harris' Einstieg in den Wahlkampf habe ihre «Einstellung komplett verändert. Ich hatte kein Vertrauen in irgendeinen Kandidaten, bis sie ins Rennen ging und die Dinge sagte, die ich hören wollte, die ich als Nächstes in diesem Land sehen wollte.» Weiter schwärmte sie: «Ich glaube jedes Wort, das aus ihrem Mund kommt. Sie ist leidenschaftlich, sie ist mitfühlend, sie zeigt Empathie, und vor allem ist sie nicht wahnhaft.»