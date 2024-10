Bei Peter Maffay dreht sich jetzt alles um Tochter Anouk

Im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung unterstrich der Musiker nun seinen Plan, nicht noch einmal auf Stadion–Tour zu gehen: «Anouk kommt nächstes Jahr in die Schule, dann würde ich das verpassen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, solche wichtigen Dinge zu versäumen.» Bis zur Einschulung in einem Jahr wollen die Eltern noch viel freie Zeit mit ihrer Kleinen verbringen. Auch danach soll Anouks Tagesablauf den Tag bestimmen: «Wir werden dann auf ihren Rhythmus einsteigen, nicht umgekehrt.»