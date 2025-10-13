Bei «Promi Big Brother» stehen gleich zwei Exits am

Sieben Promis standen das letzte Mal zur Wahl: Désirée Nick, Harald Glööckler, Michael Naseband, Karina2you, Satansbratan, Achim Petry und eben Doreen Dietel. Das Publikum sprach sein Machtwort und die Entscheidung überraschte Doreen Dietel offenbar sehr. «Ich bin komplett geplättet, ich stehe unter Schock», erklärte die 51–Jährige sichtlich enttäuscht beim ihrem Auszug, was auch auf Instagram zu sehen ist. Genau das habe sie nicht gewollt. «Die Erste oder die Letzte – jetzt bin ich halt die Erste, die gehen muss.»