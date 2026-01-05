Bei USA-Reise: Prinz Harry wünscht sich Besuch von König Charles

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) hatten sich 2020 aus der königlichen Familie zurückgezogen und waren in die USA gezogen, der Heimat der ehemaligen Schauspielerin. In Interviews, ihrer Netflix–Doku «Harry & Meghan» sowie in Harrys Autobiografie, erhoben sie danach diverse Anschuldigungen gegen die königliche Familie. Im Sommer gab es einen ersten Hoffnungsschimmer, es könne wieder zu einer Versöhnung von Vater und Sohn kommen. Damals trafen sich in London Vertreter beider Parteien zu einem Gespräch. Im September kam es dann tatsächlich zu einer persönlichen Begegnung von Harry und Charles, der ersten seit 19 Monaten. Der König empfing seinen jüngeren Sohn zu einem privaten Tee im Clarence House.